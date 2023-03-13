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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز ومدينة برج العرب

معرض أهلا رمضان ببرج
معرض أهلا رمضان ببرج العرب

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض "أهلا رمضان" بجوار مبنى مركز ومدينة برج العرب، والكائن في أبو بكر الصديق بجوار الوحدة البيطرية برج العرب القديم.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة،  واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، والمحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وجميع الأجهزة المعنية.

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وخلال تفقد المعرض، أكد اللواء محمد الشريف على حرص المحافظة لإقامة المزيد من معارض أهلا رمضان على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين مما تساهم في تخفيف العبء عن كاهلم،د، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأوضح الشريف أن جميع معارض أهلا رمضان التي تم افتتاحها بالإسكندرية، تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، ولذلك تشهد المعارض تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين. 

  
وثمن جهود جميع للجهات والشركات المشاركة بمعارض أهلا رمضان.

الاسكندرية مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي مديرية التموين محافظ الاسكندرية رئيس الجمهورية

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