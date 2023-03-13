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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 50 شاباً.. ختام تصفيات مهرجان إبداع التمهيدية للرسم والنحت بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان "إبداع" لمراكز الشباب الموسم الرابع في مجالات "التصوير الزيتي، النحت، الرسم، الحفر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المهرجان يقام ضمن خطة برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن المهرجان يشمل 13 مجالاً متنوعاً كالشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقى والغناء جماعيا وفرديا والفنون التشكيلية، والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند، كما يشارك في التصفيات التمهيدية 100شاب وفتاة.

يُعد المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة في إطار اهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لاكتشاف المواهب الشبابية، قام بالتحكيم في التصفيات التمهيدية للرسم والتصوير أساتذة متخصصين وهم: الدكتور محمد رضوان إبراهيم، أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية والدكتورة لمياء كرم، أستاذ النحت كلية التربية جامعة كفر الشيخ، ورامي ربيع الششتاوي الفنان التشكيلي بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذية صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.

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