أكثر 8 سيارات صينية مبيعًا في مصر .. بالاسعار

استطاعت السيارات الصينية أن تحقق نجاحًا كبيرًا داخل السوق المصري ، لما تقدمة من طرازات متعددة، سواء كانت من ناحية التصميم الخارجي، أو من ناحية القدرات الفنية أو التجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية التابعة لهذا الصانع.

وكشفت احدث تقارير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر بالتعاون مع المرور، عن حجم مبيعات السيارات الصينية التي تم بيعها وترخيصها شهر فبراير الماضي 2023 في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 8 سيارات صينية ضمن ترتيب المبيعات في مصر.

اكثر 8 سيارات صينية مبيعًا في مصر

اكثر 8 سيارات صينية مبيعًا

تعزز السيارة بي واي دي F3 من تواجدها وتحصل على المرتبة الاولى، بعد أن باعت خلال تلك الفترة من شهر فبراير 2023 نحو 314 سيارة، وتأتي هذه النسخة في السوق المصري عبر محرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى والتي تقدم بسعر 360 الف جنيه، واخر أوتوماتيكي الاداء مع قيمة سعرية بلغت 410 الف جنيه.

اكثر 8 سيارات صينية مبيعًا

واستطاعت السيارة شيري اريزو 5 أن تحصل على المرتبة الثانية من حجم مبيعات السيارات الصينية بعدد 265 سيارة، ومن المعروف عن تلك النسخة بأتها تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، بينما تقدم بسعر رسمي يبلغ 375 الف جنيه للفئة الاولى مانيوال، والفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 415 الف جنيه، و 440 الف جنيه للفئة الرابعة كاملة التجهيزات.

اكثر 8 سيارات صينية مبيعًا

وحققت السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام شيري تيجو 7 المركز الرابع بعدد 191 سيارة، بينما يصل سعرها الرسمي في السوق المصري إلى 610 الف جنيه للفئة الاولى، و 660 الف جنيه للفئة الثانية موديلات 2023، وتعتمد السيارة في قدراتها الميكانيكية على محرك 1500 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، بقوة بلغت 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

اكثر 8 سيارات صينية مبيعًا

ويبدو أن طرازات شيري تيجو تعزز من تواجدها ضمن اكثر السيارات الصينية مبيعًا في مصر، بعد أن جاءت النسخة شيري تيجو 3 في المرتبة الرابعة بعدد 153 سيارة، وتعبر تلك النسخة من سيارات الفئة الواحدة، حيث تقدم بسعر 520 الف جنيه، مع نسخة كاملة التجهيزات تضم فتحة سقف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات حركة، بالاضافة إلى محرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، قوة 125 حصانا، وناقل حركة CVT اوتوماتيكي الاداء.

اكثر 8 سيارات صينية مبيعًا

وجاءت النسخة ام جي 5 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، في الركز الخامس بعدد 121 سيارة، وتقدم محليًا بسعر رسمي يبلغ 534.900 جنيه للفئة الاولى، و 564.990 جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة إلى 594.900 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 120 حصانا، وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن/متر.

اكثر 8 سيارات صينية مبيعًا

وحصلت السيارة ام جي ZS من فئة الكروس اوفر على المركز السادس ببيع 75 سيارة، وتقدم في مصر بسعر رسمي يتراوح بين 619.990 جنيه حتى 659.990 جنيه، بينما جاءت قرينتها الكبرى RX5 في المركز السابع بعدد 57 سيارة، أما عن سعرها محليًا فيتراوح بين 759.990 جنيه و 799.990 جنيه، وتأتي MG HS في المركز الثامن بعدد 56 سيارة بينما تقدم في مصر بسعر يبدأ من 899.990 جنيه حتى 939.990 جنيه.

اكثر 8 سيارات صينية مبيعًا