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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. أحمد سعد في حفل غنائي بجامعة عين شمس

الفنان احمد سعد
الفنان احمد سعد

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، يوم الثلاثاء المقبل، حفل غنائي يضم أحمد سعد، ومحمد شاهين، بحضور عازف الجيتار شريف الجاسر والممثل والمذيع خالد عليش.

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جوالة تربية نوعية عين شمس تنظم دورة الإسعافات الأولية

الحفل بتنسيق طارق أحمد وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، وينطلق في تمام الساعة 1 ظهرا بساحة انتظار كلية التجارة.

للتسجيل : https://robustactivations.com//p/Register?code=MTAzMEE=&extradata=shams

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم الأنشطة المختلفة  الفنية والترفيهية للطلاب، وتحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت قد نظمت عشيرة الجوالة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، دورة الإسعافات الأولية بمسرح طلعت بالكلية  ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة السيد عميد الكلية ، وتحت إشراف الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واتحاد طلاب الكلية .

حيث قدمت الدكتورة نوسيلة الشيخ استشاري أمراض الباطنة العامة بمستشفيات جامعة عين شمس، تعريف للإسعافات الأولية ، والشروط التي يجب أن تتوفر  لتكون مسعف أولي ، مقدمة مجموعة من الإرشادات.

كذلك أوضحت كيفية عمل CPR للكبار والشباب والأطفال ،كيفية التصرف في حالات الاختناق للكبار والاطفال، وخطوات الاسعافات الاولية اللازمة الى أن ينقل المصاب الي المستشفي.

جامعة عين شمس أسرة طلاب من أجل مصر أحمد سعد محمد شاهين شريف الجاسر المذيع خالد عليش Jobs Education

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