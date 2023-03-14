اليوم.. أحمد سعد في حفل غنائي بجامعة عين شمس

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، يوم الثلاثاء المقبل، حفل غنائي يضم أحمد سعد، ومحمد شاهين، بحضور عازف الجيتار شريف الجاسر والممثل والمذيع خالد عليش.

الحفل بتنسيق طارق أحمد وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، وينطلق في تمام الساعة 1 ظهرا بساحة انتظار كلية التجارة.

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يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم الأنشطة المختلفة الفنية والترفيهية للطلاب، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت قد نظمت عشيرة الجوالة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، دورة الإسعافات الأولية بمسرح طلعت بالكلية ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة السيد عميد الكلية ، وتحت إشراف الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واتحاد طلاب الكلية .

حيث قدمت الدكتورة نوسيلة الشيخ استشاري أمراض الباطنة العامة بمستشفيات جامعة عين شمس، تعريف للإسعافات الأولية ، والشروط التي يجب أن تتوفر لتكون مسعف أولي ، مقدمة مجموعة من الإرشادات.

كذلك أوضحت كيفية عمل CPR للكبار والشباب والأطفال ،كيفية التصرف في حالات الاختناق للكبار والاطفال، وخطوات الاسعافات الاولية اللازمة الى أن ينقل المصاب الي المستشفي.