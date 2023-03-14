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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين سيناء: دعم معرض «أهلا رمضان» بـ 24 طن أرز

معرض أهلا رمضان المقام
معرض "أهلا رمضان" المقام بميدان المالح بالعريش

أكدت أماني رسلان، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أن معرض "أهلا رمضان"، الذي تم افتتاحه بميدان المالح بالعريش، يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لما يعرضه من انخفاض في الأسعار يصل إلى حوالي 30%.

وقالت “رسلان” إنه تم  دعم المعرض بـ24 طن أرز بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وكذلك السكر بسعر 14.5 جنيه للكيلو، حيث يشارك في  المعرض عشرات التجار والشركات التجارية، بالإضافة إلى الشركة العامة لتجارة الجملة، وكذلك الجمعيات التعاونية.

تلقي الشكاوى

وأوضحت أنه تم الدفع بمفتشي الرقابة التموينية لمتابعة المعرض على مدار الساعة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مديرية التموين لمتابعة العمل بالمعرض، وتلقي الشكاوى، والتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة، وتحقيق توازن بالسوق المحلية، وضبط الأسواق، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

وأكدت “رسلان” توافر أنواع السلع  والمواد الغذائية المختلفة لتلبية احتياجات شهر رمضان من الخضر والفواكه واللحوم بأنواعها بأسعار مناسبة وبكميات تكفي جميع أهالي المحافظة طوال أيام شهر رمضان.
 

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سيناء معرض اهلا رمضان السلع الغذائية

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