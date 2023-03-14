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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

صدى البلد

أصدرت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، قرارا عاجلا، بتمديد فترة إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج لتستمر حتى نهاية شعبان الجاري 1444هـ. 

كما دعت اللجنة كافة المواطنين والراغبين في تأجير منازلهم إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

 وتستمر اللجنة السعودية  في استقبال الطلبات عبر المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، التي تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة، حيث يمكن للمواطنين مراجعة أيٍ من تلك المكاتب والاطلاع على الاشتراطات المطلوبه، وسرعة إنهاء إصدار تصاريحهم.

 ومن جانبها ناشدت أمانة العاصمة المقدسة جميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم وإصدار التصاريح كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

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