سعر ميتسوبيشي L200 البيك أب 2023 في السعودية

تنتمي سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب 2023 الي الجيل الخامس من سلسة سيارات ميتسوبيشي البيك أب، وظهرت سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب لأول مرة عام 2015، وتعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب موديل 2023

سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب موديل 2023

محرك ميتسوبيشي L200 البيك أب موديل 2023

تستمد سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب 2023 قوتها من محرك ٤ سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، ينتج قوة 136 حصان، وعزم أقصي للدوران 324 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 165 كم/ساعة .

أو محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، ينتج قوة 128 حصان، وعزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بعبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

أو محرك ٤ سلندر سعة 2400 سي سي، ينتج قوة 132 حصانا، وعزم أقصي للدوران 202 نيوتن/متر.

سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب موديل 2023

مقصورة ميتسوبيشي L200 البيك أب موديل 2023

تملك مقصورة سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب 2023 الكثير من المميزات منها، مساحة إضافية لمزيد من الراحة ، ومقاعد بجودة عالية، وتم تحسين عزل الصوت في بيك أب ميتسوبيشي L200، ونوافذ كهربائية، ونظام صوتي مكون من سماعتين من نوع كينوود .

سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب موديل 2023

تصميم ميتسوبيشي L200 البيك أب موديل 2023 الخارجي

تظهر سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، واجهة أمامية شرسة وجديدة، وغطاء محرك محرك مرتفع ، ومصابيح أمامية مرتفعة، وأقواس عجلات، وأضواء خلفية معدلة، وصداد خلفي واسع، ودرع ديناميكي في الأسفل.

سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب موديل 2023

سعرميتسوبيشي L200 البيك اب موديل 2023

تباع سيارة ميتسوبيشي L200 البيك أب 2023 في السعودية بسعر 76 ألف ريال سعودي، مع حساب ضريبة السيارات التي يتم فرضها على مبيعات السيارات الجديدة .