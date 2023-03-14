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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح.. رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الأمطار الغزيرة

رفع تجمعات مياه الأمطار
رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة والتعامل مع موجة الطقس غير المستقر ، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية .

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وأضاف محافظ مطروح ، على المتابعة المستمرة على مدار الساعة  لجهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة  في إزالة تراكمات المياه  بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولى،  وكافة الاثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، التى شهدتها عدد من مدن ومراكز المحافظة وخاصة مدن شرق المحافظة  بمدينتى الحمام والعلمين. 

و تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، جهود مجلس مدينة الحمام برئاسة  وجيه عبدالرازق ،ومركز العلمين برئاسة المهندس مسعد عبد الهادى  في رفع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الطريق الدولي الساحلى بالتعاون مع سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه باستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة  عدم الاستقرار وعودة الأمور لطبيعتها.

رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح
رفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع مطروح
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