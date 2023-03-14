لحرمان الأهلي من التأهل| مفاجأة صادمة حول مباراة صن داونز والهلال

أعلن الجهاز الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، استبعاد 11 لاعباً من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة الهلال السوداني، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "صن داونز يعلن عن غياب ١١ لاعب من الفريق"



يحل فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السوداني، يوم السبت الموافق 18 مارس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجوهرة الزرقاء، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.