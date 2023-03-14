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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استشاري تغذية يوضح مخاطر المشروبات الغازية علي صحة الطلاب

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور مصطفى يسري، استشاري تغذية  بكلية العلاج الطبيعي بجامعة سوهاج وحاصل على دبلومة تغذية من جامعة عين شمس ، أن  المشروبات الغازية تشكل مخاطر متعددة  لأنها تحتوى على كميات كبيرة من السكر، حيث يحتوى الكوب الواحد من المشروبات الغازية على 16 ملعقة صغيرة من السكر، لافتا أن كل هذه الكمية قد  تؤدى إلى العديد من الأمراض الخطيرة مثل السكرى وأمراض القلب والسمنة، بجانب أنها تؤثر على صحة الكبد حيث تتحول تلك السكريات الى دهون وتؤثر على الكبد.

أكد الدكتور مصطفي يسري  خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن السكريات الزائدة في المشروبات الغازية  تؤثر على صحة القلب ويرجع ذلك بسب تقاوم الأنسولين بالجسم، وبالتالي تنعكس على تراجع دوره في ضبط السكريات، مما يؤدى الى حدوث اضطرابات التمثيل الغذائي.

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أوضح يسري أن المشروبات الغازية تسبب ضررا بالغا للأسنان منوها أن  السكريات السبب الرئيسي لتسوس الأسنان وتؤدي الكولا لتآكلها بالاضافة الي أحتوائها إلي نسبة كبيرة من الكافيين التى تؤدي لمشكلات في النوم حيث تؤثر على الجهاز العصبي.

وتابع اسشاري التغذية العلاجية أن  المواد الغازية تعمل علي تدمير  الجهاز الهضمي وتسبب حرقان في المعدة وعسر هضم وقد تؤدي على المدى البعيد لقرحة معدية.

وشكل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة  العديد من المخاطر الصحية بسبب احتوائها  كميات كبيرة من السكر، والكافيين وينجذب عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات إلي هذه المشروبات التى تسبب العديد من الأمراض الخطيرة مثل السكرى وأمراض القلب والسمنة وغيرها .

كلية الطب العلاج الطبيعي بجامعة سوهاج جامعة سوهاج جامعة عين شمس كميات كبيرة من السكر صحة الكبد

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