البنتاجون يجتمع مع 50 دولة.. ما القصة؟

يعقد قادة الدفاع الأمريكيون اجتماعًا لمسؤولي الدفاع من حوالي 50 دولة لمناقشة ما تحتاجه أوكرانيا لمحاربة الروس.

وسادت توقعات، بأن تكون احتياجات الذخيرة للجيش الأوكراني، على رأس جدول الأعمال، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت صحيفة “فويس أوف أميركا”.

ويستضيف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، المحادثات الافتراضية، من البنتاجون؛ بعد عدة جولات سابقة، شهدت اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر: "كما فعلنا منذ بداية هذه الحملة؛ نحن نواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان أن نلبي احتياجات أوكرانيا، سواء كانت ذخيرة، سواء كانت دفاعًا جويًا أم دروعًا".

وطالب مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو جميعًا، بتعزيز الجهود؛ لتجديد مخزونات الذخيرة في أوكرانيا، بالإضافة إلى مخزوناتهم، مع استمرار القتال في أوكرانيا بعد أكثر من عام من شن روسيا حربها الشاملة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اجتماعاته مع قادته العسكريين: "نحن ندرس باستمرار توريد الذخيرة والأسلحة".

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني، في خطابه المسائي، الثلاثاء؛ بعد آخر اجتماع من هذا القبيل مع مسؤوليه العسكريين.

ونوه زيلينسكي بأن التركيز الرئيسي ينصب على جهود الدفاع عن الجبهة الشرقية، بما في ذلك منطقة باخموت، التي شهدت شهورا من القتال العنيف.

وأشار إلى أن الموقف الواضح للقادة العسكريين الأوكرانيين، هو "تعزيز هذا الاتجاه، لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالمحتلين".