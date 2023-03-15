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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أساسيات الإخراج التلفزيوني.. ندوة لأسرة طلاب من أجل مصر بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية ندوة بعنوان «أساسيات الإخراج التليفزيوني» بكلية الآداب يوم الاثنين 13 مارس 2023 وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع رائد عام الأسرة و تنسيق كل من الدكتورعبد المنعم زكي رائد الأسرة بكلية الآداب و مي زايد رائد الأسرة بكلية الإعلام ، استمرارا للفعاليات التدريبية التي تقدمها جامعة عين شمس لرفع وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، في جميع المجالات واستكمالا لسلسلة الندوات في مجال فنون الإعلام ، بحضور عدد كبير من  الطلاب من جميع الأقسام.

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وقدم الندوة إبراهيم عز الدين  مدير إدارة الإخراج بقناة ON والمخرج بالقناة الأولى المصرية وقنوات النيل المتخصصة وCBC سفرة.
تناولت الندوة عدة محاور منها:  المهارات الأساسية للمخرج التليفزيوني الناجح، الفرق بين الإخراج التليفزيوني والسينيمائي، الفرق بين المسميات الوظيفية المختلفة في مجال العمل التليفزيوني، المعدات المستخدمة في إخراج الصورة التليفزيونية.
واستعرض المحاضر انجازاته وخبراته في مجال الإخراج التليفزيوني، كما ناقش الحلول العملية  لبعض المشكلات التقنية التي يمكن أن تواجههم في هذا المجال التي يمكن أن يتعرضوا لها. 
وفي نهاية الندوة كرم الدكتور حاتم ربيع المحاضر بإهدائه درع الأسرة تقديرا لجهوده في إثراء المجال الإعلامي .

أساسيات الإخراج التليفزيوني بآداب عين شمس
أساسيات الإخراج التليفزيوني بآداب عين شمس
أساسيات الإخراج التليفزيوني بآداب عين شمس
أساسيات الإخراج التليفزيوني بآداب عين شمس
أساسيات الإخراج التليفزيوني بآداب عين شمس
أساسيات الإخراج التليفزيوني بآداب عين شمس
أساسيات الإخراج التليفزيوني بآداب عين شمس
أساسيات الإخراج التليفزيوني بآداب عين شمس
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