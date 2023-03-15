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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن صد هجوم كبير لـ الجيش الأوكراني في زابوريجيا.. تفاصيل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال فلاديمير روجوف، عضو مجلس إدارة زابوريجيا ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، اليوم الأربعاء، ، إنه تم التصدي لهجوم القوات الأوكرانية في بولوجوفسكي بمنطقة زابوريجيا، وتمت تصفية بعض المسلحين، وتراجع البعض إلى مواقعهم الأصلية.

وكتب روجوف عبر “تليجرام”، "تم صد الهجوم وتمت تصفية بعض المسلحين والجزء الآخر عاد إلى مواقعه الأصلية. لم يتم تفويت المنطقة والوضع تحت السيطرة ولن يمر العدو".

وشدد على أن هجوم العدو صده جنود من فوج البنادق الآلية رقم 219 التابع لفرقة البندقية الآلية التابعة للحرس الثاني والأربعين بالجيش 58 للقوات المسلحة الروسية.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال روجوف، إن القوات الأوكرانية تجري استطلاعا في القتال باستخدام عربات مدرعة في منطقة بوهوفسكي بولوجوفسكي زابوريجيا، وكانت المعركة جارية.

روسيا زابوريجيا بولوجوفسكي القوات الأوكرانية الجيش الأوكراني أوكرانيا

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