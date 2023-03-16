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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل قدرة قادر سريعة| مذاق لا يقاوم

طريقة عمل قدرة قادر
طريقة عمل قدرة قادر سريعة

قدرة قادر سريعة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.


قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل قدرة قادر سريعة فيما يلي.

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مقادير قدرة قادر سريعة


علبة خليط كيك جاهز
علبة كريم كراميل جاهز
3 كوب حليب سائل
علبة قشطة
ملعقة صغيرة بشر برتقال
كريمة مخفوقة
فراولة
2 بيضة


طريقة تحضير قدرة قادر سريعة


نخلط الكريم الكراميل مع اللبن البارد و نرفعه على النار مع التقليب حتى يغلي ثم نضيف القشطة و نقلب حتى يتجانس الخليط
نخلط كيس الكيك الجاهز كما مدون على العلبة
نضع أكياس الكراميل فى القالب ثم نضيف الكريم كراميل في القالب و ندخلها الثلاجة قليلا لتبرد
ثم نضيف خليط الكيك
ندخل القالب الفرن على حمام ماء لمدة ساعة على درجة حرارة ١٨٠
ندخلها الثلاجة لتبرد تماما
نقلبها ثم نزيينها بالكريمة المخفوقة والفراولة و تقدم بالهنا والشفا

 

قدرة قادر طريقة عمل قدرة قادر سريعة مقادير قدرة قادر سريعة طريقة تحضير قدرة قادر سريعة الشيف غادة التلى

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