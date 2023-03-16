طريقة عمل قدرة قادر سريعة| مذاق لا يقاوم

قدرة قادر سريعة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.



قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل قدرة قادر سريعة فيما يلي.



مقادير قدرة قادر سريعة



علبة خليط كيك جاهز

علبة كريم كراميل جاهز

3 كوب حليب سائل

علبة قشطة

ملعقة صغيرة بشر برتقال

كريمة مخفوقة

فراولة

2 بيضة



طريقة تحضير قدرة قادر سريعة



نخلط الكريم الكراميل مع اللبن البارد و نرفعه على النار مع التقليب حتى يغلي ثم نضيف القشطة و نقلب حتى يتجانس الخليط

نخلط كيس الكيك الجاهز كما مدون على العلبة

نضع أكياس الكراميل فى القالب ثم نضيف الكريم كراميل في القالب و ندخلها الثلاجة قليلا لتبرد

ثم نضيف خليط الكيك

ندخل القالب الفرن على حمام ماء لمدة ساعة على درجة حرارة ١٨٠

ندخلها الثلاجة لتبرد تماما

نقلبها ثم نزيينها بالكريمة المخفوقة والفراولة و تقدم بالهنا والشفا