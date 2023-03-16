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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفويت والغيابات الأبرز.. 5 عقبات تطارد الأهلي أمام القطن الكاميروني

مباراة الأهلي وصن
مباراة الأهلي وصن داونز

يحل النادي الأهلي مساء غد، الجمعة، ضيفا على نظيره فريق القطن الكاميروني، بمدينة جاروا في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تغلب على القطن الكاميروني فى اللقاء المؤجل بينهما الذى أقيم فى القاهرة، بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.  

لا بديل للفوز بالنسبة للنادي الأهلي أمام القطن الكاميروني، الذي سوف ينتظر هزيمة الهلال السوداني  أو تعادله أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي من أجل البقاء في صراع التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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عقبات أمام الأهلي في مواجهة القطن 

الغيابات

يعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من أزمة كبرى، خاصة في الجانب الدفاعي قبل مواجهة القطن الحاسمة مساء غد، الجمعة، في دوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب محمد عبد المنعم عن مواجهة القطن بسبب معاناته من آلام في العضلة الضامة، إضافة لـ محمود متولي، حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية، فيما من المتوقع أن يغيب أيضًا عمرو السولية بسبب آلام في السمانة، ما يترك السويسري مارسيل كولر في حيرة كبيرة من أمره، خاصة فيما يخص الخيارات الدفاعية، قبل مواجهة الفريق الكاميروني.

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وضعية ترتيب المجموعة 

يحتل الفريق الأول بالنادي الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر مباراتين، خلف صن داونز المتصدر بـ10 نقاط، والهلال صاحب الوصافة بـ9 نقاط.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز على القطن فى مدينة جاروا شريطة خسارة أو تعادل الهلال أمام صن داونز فى السودان من أجل إنعاش آماله لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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ضغط الجماهير 

أعلن مسئولو القطن الكاميروني فتح الملعب مجانًا للجماهير في لقاء الأهلي من أجل مساندة الفريق رغم خروجه رسميا من سباق دوري أبطال أفريقيا.

وترغب إدارة نادي القطن الكاميروني فى تكرار سيناريو صن داونز، ووضع المارد الأحمر تحت الضغط الجماهيري.

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تغييرات فى التشكيل

يسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، إلى الاعتماد على خالد عبد الفتاح في مركز المساك، وتعويض غياب محمد عبد المنعم المنتظر عن مباراة القطن الكاميروني بسبب إصابته في العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز.

كما يسود اتجاه في الجهاز الفني ومسئولي النادي الأهلي، بشكل عام، أن محمد الشناوي، حارس المرمى، بحاجة للراحة بسبب ضغط المباريات التي يشارك فيها بشكل متواصل، وهو ما جعل هناك تفكير فقط حتى الآن في الدفع بـ علي لطفي أمام القطن الكاميروني.

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التفويت

يخشى مسئولو النادي الأهلي من عقبة التفويت فى مباراة الهلال وصن داونز، حيث إن فوز الفريق السوداني يعني خروج المارد الأحمر من دوري أبطال أفريقيا.

وكان مدرب صن داونز أخبر لاعبيه بأنه لن يرضى إلا بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وأنه لا يوجد لاعبون أساسيون واحتياطيون في الفريق، ونظام التدريب أن أي لاعب متاح هو أساسي، ما عدا المصابين، وأن الكلام عن التفويت يسيء لأي فريق محترف، وأي فريق يلعب بشرف، ولا يصح أن يتردد، وأريد من الجمهور ألا يشعر بالغضب، لأنه ليس له أي أساس من الصحة، فهدفنا الصدارة، لتجنب مواجهة فرق المستوى الأول في دور ربع النهائي، هدف صن داونز، هو أن يكون أول المجموعة؛ حتى يلعب مباراة العودة على ملعبه، ويواجه خصما أسهل في الدور المقبل.

 

 

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