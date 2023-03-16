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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها دون تغيير

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني دون تغيير ، بينما تجرى امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو دون تأجيل.

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وأضاف المصدر ، أن الجامعات تقعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ولن يحدث بها أي تغيير، وتسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.
 

وتابع: "بدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد رمصان خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية".

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