مدافع هاوتزر .. ألمانيا تلجأ لإسرائيل بعد نفاد أسلحتها

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحوالي 30 مسؤولاً تنفيذياً من شركات دفاعية ألمانية رائدة، في نهاية زيارته لبرلين.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن نتنياهو يناقش مع برلين إمكانيات التعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين. حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويناقش البلدان رغبة ألمانيا في شراء المنظومة الإسرائيلية المضادة للصواريخ الباليستية من طراز "آرو 3"، والذي جاء في اجتماع نتنياهو مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الحكومة الألمانية تخطط لشراء 10 مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز PzH-2000.

وأشار التقرير إلى أنه منذ حوالي 10 أشهر، زود "البوندسفير" أوكرانيا بـ 14 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز PzH-2000. ولم يتم إجراء أي إعادة ترتيب حتى الآن، حيث أن الجيش الألماني نفسه يفتقر بشدة إلى مدافع الهاوتزر هذه.

وفقًا للتقرير، يجب أن تقرر لجنة الميزانية مسألة شراء مدافع هاوتزر إضافية في 29 مارس.