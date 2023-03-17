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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ إطلالة جذابة.. رانيا ملاح تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

رانيا ملاح
رانيا ملاح

نشرت الفنانة رانيا ملاح، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.


ظهرت رانيا ملاح في الصورة، بإطلالة صيفية تستعرض فيها أنوثتها، حيث أرتدت تيشرت أسود وأعتمدت قصة شعر جديدة ومختلفة شعر وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .


وانضمت الفنانة رانيا ملاح انضمت إلى أسرة حكاية "وش تالت" أولى حكايات مسلسل "وشوش" الذي يعتمد على 3 حكايات منفصلة كل واحدة من 15 حلقة، حيث تشارك رانيا في بطولة الحكاية إلى جانب حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى وهالة فاخر وعابد عناني ونورهان وإخراج معتز حسام.


كما شاركت رانيا ملاح في مسلسل "شارع 9" وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.


يذكر ان اخر اعمال رانيا ملاح مشاركتها فى مسلسل "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٥٣٣٥٦
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٥٣٣٤٣
IMG_٢٠٢٣٠٣١٦_٠٥٣٣٤٣
إطلالة جذابة رانيا ملاح إطلالة صيفية تبرز انوثتها مسلسل شارع 9 مسلسل ملف سري

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