أمريكا تثمن جهود كوريا الجنوبية واليابان لتحسين علاقاتهما الثنائية

ثمنت الولايات المتحدة جهود كوريا الجنوبية واليابان لتحسين علاقاتهما الثنائية وضمان الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تسوية القضايا التاريخية العالقة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الجمعة/، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون دونج.

وجددت شيرمان دعم الولايات المتحدة المستمر لليابان وكوريا الجنوبية في اتخاذ خطوات لتحويل هذا التفاهم الجديد إلى تقدم دائم.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما بالتعاون الثلاثي كوسيلة رئيسية لمواجهة أخطر التحديات الإقليمية والعالمية.

وأدانا أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية، بما في ذلك إطلاق الصاروخ الباليستي عابر للقارات أمس.

وشددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

كما رحبت شيرمان بزيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الرسمية المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والتي من شأنها تعزيز الشراكة العالمية المتوسعة.

وشكرت شيرمان نظيرها الكوري الجنوبي على مساعدات سول السخية لأوكرانيا، بما في ذلك تعهد جديد بقيمة 130 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات البنية التحتية للطاقة.

كما أعربت عن تقديرها لاستضافة كوريا الجنوبية للقمة الثانية للديمقراطية.