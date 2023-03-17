عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تثمن جهود كوريا الجنوبية واليابان لتحسين علاقاتهما الثنائية

صدى البلد

 ثمنت الولايات المتحدة جهود كوريا الجنوبية واليابان لتحسين علاقاتهما الثنائية وضمان الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من خلال تسوية القضايا التاريخية العالقة.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الجمعة/، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون دونج.
وجددت شيرمان دعم الولايات المتحدة المستمر لليابان وكوريا الجنوبية في اتخاذ خطوات لتحويل هذا التفاهم الجديد إلى تقدم دائم.
وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما بالتعاون الثلاثي كوسيلة رئيسية لمواجهة أخطر التحديات الإقليمية والعالمية. 
وأدانا أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية، بما في ذلك إطلاق الصاروخ الباليستي عابر للقارات أمس.
وشددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية. 
كما رحبت شيرمان بزيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الرسمية المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والتي من شأنها تعزيز الشراكة العالمية المتوسعة.
وشكرت شيرمان نظيرها الكوري الجنوبي على مساعدات سول السخية لأوكرانيا، بما في ذلك تعهد جديد بقيمة 130 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات البنية التحتية للطاقة.
كما أعربت عن تقديرها لاستضافة كوريا الجنوبية للقمة الثانية للديمقراطية.

كوريا الجنوبية اليابان الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

إكرامي: مهر بنتي من رمضان صبحي تعدى 6 ملايين دولار

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدولار يستقر واليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم

جدول أعمال عمومية نقابة الصحفيين يتضمن 8 بنود أبرزها التصديق على الميزانية

انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العالمية

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

حكم السبحة.. هل ورد في الشرع الشريف واستخدمها النبي

حرمان الأسرة من حوافز تنظيم النسل حال إنجاب الطفل الثالث| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب بطانة الفستان| شاهد

نشرة المرأة والصحة| عصير رمضاني يسبب مرضا خطيرا..تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

القطة الأفعى الأكثر ندرة على وجه الأرض.. ما قصتها؟

تحذير من وضع الثوم في برطمان بالزيت

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ