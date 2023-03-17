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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قيمة الوديعة البنكية لـ BMW X7 بعد تخفيضها 70%

BMW X7 موديل 2023
BMW X7 موديل 2023

أقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مثل تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023. 

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BMW X7 موديل 2023

كما تم تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، كما تم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة

 

وحسب وزارة المالية، أنه تم إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، وكشف الحساب البنكي.

BMW X7 موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة BMW X7 بعد تخفيضها 70%

BMW X7 موديل 2019 بقيمة 45,866 دولار

BMW X7 موديل 2020 بقيمة 49,895 دولار

BMW X7 موديل 2021 بقيمة 53,991 دولار

BMW X7 موديل 2022 بقيمة 83,094 دولار

BMW X7 موديل 2023 بقيمة 88,910 دولار

BMW X7 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X7 موديل 2023

جاءت السيارة BMW X7 موديل 2023 بمحرك سعة 3000 سي سي، يضخ قوة تصل الى 340 حصانا، 6 سلندر، وعزن أقصى للدوران يبلغ 450 نويتن متر، بنظام دفع رباعي، وناقل حركة أوتوماتيكي، ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 9 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة BMW X7 موديل 2023 الى 245 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.1 ثوان.

BMW X7 BMW BMW X7 موديل 2023 الوديعة البنكية

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