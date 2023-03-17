أجدد عهدي.. الرئيس: أعمل لرفعة الوطن مستعينا بالله ومعتمدا على قدرات المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يسعى لرفعة الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة.



وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته، في احتفالية “كتف فى كتف”، التي تم إطلاقها اليوم من ستاد القاهرة، قائلا:"مستعين على امانة الوطن بالله ومعتمد على ثقتي بقدرات المصريين".



وتابع الرئيس: أجدد العهد معكم وصادق بوعدي لكم لنمضي نحو المزيد من العمل والبناء.

مبادرة حياة كريمة



وأكد السيسى، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا كلفت الدولة 350 مليار جنيه.

وأوضح الرئيس السيسي أن المرحلة الأولى من حياة كريمة شرفت على الانتهاء.

المرحلة الثانية والثالثة

وأضاف الرئيس السيسى، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لحياة كريمة سيتم إطلاق المرحلة الثانية والثالثة بتكلفة تريليون جنيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف"، بمحافظات الجمهورية عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، خلال احتفالية إطلاق المبادرة في استاد القاهرة.