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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الشعب الديمقراطي عن احتفالية كتف في كتف: يوم فارق للمجتمع المدني

احتفالية كتف في كتف
احتفالية كتف في كتف

علق خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على احتفالية مبادرة كتف في كتف، قائلا: "اليوم كان يوما فارقا ووضع لبنة للاستفادة من المجتمع المدني".

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وأضاف خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الرئيس السيسي ضرب المثل بأنه يوجد لنا طريق لحل مشاكل المجتمع المصرى باستعمال قوة كانت غائبة عن الفعل، وكان يعمل كل طرف فى طريق بدون تنسيق".

 

وأشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي،: "عندما قرر الرئيس السيسي إنشاء التحالف الوطني وضع لبنة لتسخير جهود تلك الجمعيات ودعوة لتكاتف وتفعيل منظمات المجتمع المدني والنقابات لدعم المواطن".

 

وأوضح: "الرئيس السيسي وضع خطة نتج عنها أنه أصبح لدينا قاعدة نستطيع أن نحدد فيها بعد المجال الذي من الممكن أن نعمل فيه"، مضيفا: "منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تجعل الاقتصاد المصري يتقدم للأمام".
 

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