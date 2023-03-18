عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال شهر مايو.. البحث العلمي تعلن دورات تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB )  خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

وأوضحت أنها تستهدف الدورة:
1- المستخدمين لخط الأشعة HESEB 
2- توفير قاعدة معرفة نظرية وتجريبية في مجال علوم الأشعة السينية الناعمة.

جامعة سيناء: حققنا إشباعا لمنطقة العريش من خريجي الصيدلة والأسنان

وأشارت إلى أنها ستكون المحاضرات متاحة عبر الإنترنت، بينما يقتصر التدريب العملي على، مشاركين، سيتحمل المركز  البدل اليومي ونفقات السفر و نفقات الإقامة بالكامل.

بينما آخر موعد  لتقديم الطلبات 26 مارس 2023، ولاستيفاء استمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/event/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:
مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

   Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems
   Interconnections between water, food, and ecosystem security
   Ecological approaches to achieve carbon neutrality
   Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones
   “Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/china-3/

 

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا محاضرات ودورة تدريبية الأشعة السينية الناعمة الأشعة HESEB مجال علوم الأشعة السينية الناعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

عايزين نشوف الزمالك بيكسب.. محمد بركات يعلق على الخروج من إفريقيا

4 سور في القرآن تغفر ما بين الجمعة والأخرى.. تعرف عليها

ترامب ينشر أول مقطع فيديو بعد عودته للسوشيال ميديا | شاهد

اكتشف إن مراته تبقى أخته.. صدمة رجل بعد 6 سنوات زواج

يضم عارضين من مصر واليمن.. تفاصيل معرض الحرف اليدوية والتراثية بالجيزة

تعليق ساخر من ميدفيديف على مذكرة اعتقال بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ناعمة.. المطربة وعد تتألق بهذا اللوك على إنستجرام

بفستان فوشيا.. بلقيس فتحي تبرز انوثتها في آخر جلسة تصوير

مهرجان غريب للاحتفال بـ رجل هولندي "مجمد" منذ 34 عامًا.. شاهد

حكم دولي مفاجأة.. تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال من لاعبي نادي الزمالك

فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

كتف في كتف.. مؤسسة أبو العينين تشارك بمبادرة أكبر عمل خيري بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ