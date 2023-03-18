أخبار التعليم| دورات تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة.. جامعة حلوان تطلق برنامج عن مشروعات البحوث التنافسية العالمية و المحلية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB ) خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

كشفت دراسة رسالة الماجستير للباحث عبدالله يوسف محمد التي نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " اختبار اداء البطاريات فائقة الشحن المستخدمة في السيارات الشمسية واستخدام النتائج فى تصميم برنامج تدريبى لطلاب المعاهد الفنية الصناعية "

تنظم اليوم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمر مسح الدلتا المصرية Delta Survey Conference and Workshop الثامن والمقام بالتعاون بين جامعة عين شمس ووزارة السياحة والآثار والاكاديمية البريطانية وجمعية اكتشاف مصر.