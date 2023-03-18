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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| دورات تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة.. جامعة حلوان تطلق برنامج عن مشروعات البحوث التنافسية العالمية و المحلية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الاحد .. جامعة حلوان تطلق برنامج عن شروعات البحوث التنافسية العالمية و المحلية.

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه

 

خلال شهر مايو ..البحث العلمي تعلن دورات تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB )  خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

 

كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تناقش رسالة ماجستير عن البطاريات فائقة الشحن المستخدمة في السيارات الشمسية

كشفت دراسة رسالة الماجستير للباحث  عبدالله يوسف محمد التي نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " اختبار اداء البطاريات فائقة الشحن المستخدمة في السيارات الشمسية واستخدام النتائج فى تصميم برنامج تدريبى لطلاب المعاهد الفنية الصناعية "

 

اليوم ..انطلاق المؤتمر الدولى الثامن لمسح الدلتا بآثار عين شمس

تنظم اليوم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمر مسح الدلتا المصرية  Delta Survey Conference and Workshop الثامن والمقام بالتعاون بين جامعة عين شمس ووزارة السياحة والآثار والاكاديمية البريطانية وجمعية اكتشاف مصر.

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