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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الهوهوز في البيت بأبسط الخطوات

طريقة عمل الهوهوز
طريقة عمل الهوهوز

تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل الهوهوز في البيت حيث يعشق الجميع تناوله صغار وكبار. 

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مقادير الهوهوز 


4 بيضات
كوب سكر
3ملاعق كاكاو بودرة
2 معلقة صغيرة فانيليا
كوب دقيق
ربع معلقة صغيرة ملح
5 ملاعق كبيرة زبدة


مقادير حشوة الهوهوز


كوب ونصف الكوب كريمة خفق
½ كوب سكر بودرة
معلقة صغيرة فانيليا
115 جرام جبن كريمى
مكونات تزيين الهوهوز:
2 كوب رقائق شيكولاتة
2 معلقة كبيرة زبدة


طريقة عمل كيكة الهوهوز


يسخن الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية، ليكون جاهزًا للهوهوز بعد تحضير المكونات بالخطوات التالية.
يخفق السكر والبيض والكاكاو، ويوضع أثناء الخفق فى وعاء به ماء مغلى على النار، وبعد إتمام الخفق يضرب الخليط بالمضرب الكهربائى ثم تُوضع عليه الفانيليا.
يُقسّم الخليط إلى ثلاثة أقسام: ضعى الثلث الأول مع خليط الكاكاو وقلّبيهما جيّدًا، ثم ضعى الثلث الثانى وقلّبى جيّدًا، ثم ضعى الزبدة حتى تمتزج تمامًا، وبعد ذلك  ضعى الثلث الأخير.
يُوضع الخليط تدريجيًّا فى وعاء، ثم ضعيه فى الفرن لمدة 10 دقائق تقريبًا، وبعد ذلك أخرجى الوعاء واتركيه حتى يبرد.


تحضير حشوة كيكة الهوهوز


في البداية لا بد من حفق مقدار الجبن والسكر باستخدام مضرب كهربائى، حتى يختفي السكر تمامًا، ثم أضيفى الكريمة واستمرى فى الخفق، ثم أضفى الفانيليا واستمرى فى الخفق أيضًا حتى تحصلى على خليط متجانس  سميك.
بعد التأكد من أن كيكة الهوهوز قد بردت تمامًا، قومى بتقسيم الخليط إلى 10 أجزاء، وقومى بسكب الكريمة على الكيك، وضعيها فى الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

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