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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المفتقة المصرية في المنزل

صدى البلد

تعد المفتقة من أشهى الحلويات المصرية؛ التي تعمل على زيادة الوزن لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة، كما تعطي الجسم الطاقة اللازمة، لذا تقوم ربات المنزل بشرائها من السوبر ماركت خلال فصل الشتاء، حيث تعطي الشعور بالتدفئة، إلا أن هناك الكثير يتساءل عن زيادة الوزن.

طريقة عمل المفتقة المصرية في المنزل، فهي عبارة عن عسل أسود وحلبة مطحونة…

طريقة عمل المفتقة المصرية وفقا للدكتور سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها على الفيسبوك..


مكونات تحويجة المفتقة..
تتكون تحويجة المفتقة من كوب حلبة مطحونة، و2 ملعقة من الكركم، و2 ملعقة ينسون، وأيضا 2 ملعقة من الكراوية، وأيضا الشمر، والمغات، على أن يتم وضعها أثناء تقليب العسل الأسود على النار، مما تعطي النكهة وطعم المفتقة التي تُباع لدى السوبر ماركت.


طريقة تحضير المفتقة ..
الخطوة الأولى تتمثل في وضع كيلو العسل الأسود على النار مع قرطاس المفتقة تحويجة لدى العطار.
أما الخطوة الثانية يتم وضع ملعقتين كبار من الدقيق مع التقليب الجيد، على أن يتم رفعها من على النار.
وتتضمن الخطوة الثالثة وضع السمسم والفول السوداني والزيت والتقليب جيد، ثم يتم إضافة هذا الخليط على العسل الأسود مع التقليب المستمر على النار الهادئة.
وفيما يخص الخطوة الرابعة، عليك الحرص أثناء التقليب إلا تصل درجة الخليط إلى الغليان، بعد إتمام عملية التقليب، يتم رفعها من على النار وتركها تبرد، ليتم وضعها فيهما بعد في البرطمانات.
أما الخطوة الخامسة والأخيرة، يتم وضع زيت على البرطمان وسمسم من أجل حفظ المفتقة وجعلها غير متماسكة.

طريقة عمل المفتقة زيادة الوزن الطاقة سعرات حرارية طريقة تحضير المفتقة

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