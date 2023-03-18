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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء والعناوين.. 41 شركة خاصة تعلن حاجتها لـ3116 فرصة عمل في 11محافظة

فرص عمل للشباب
فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت ، عن تلقيها طلبات من 41 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لشغل 3116 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهري مارس وأبريل 2023.

وجاء في البيان الصحفي ، أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 11 محافظة، هي: القاهرة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ، والشرقية، والإسماعيلية ، وأسيوط ، والدقهلية ، وجنوب سيناء، في التخصصات الاتية : مهندسين زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج ، ومحاسبين ، ومدرسين فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية ، ومندوبين مبيعات ، وشؤون عاملين ، ومشرفين جودة ، وفنيين جميع التخصصات ، وعمال إنتاج ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، وأخصائيين تمويل ، ومعلمين سباحة ، ومترجمين لغة صينية ، ومحاضرين برمجة وحاسب آلي ولغة ألمانية ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وسائقين ، وعمال نظافة وتجميع وخدمات ،وتخصصات أخرى .

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، على مهن أخصائي تمويل ، ومشرفين ، وموظفين استقبال ، وإداريين ، وسائقين ، وعمال ، ودليفرى ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

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