عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 156 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مواشي الغربية
مواشي الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 156 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام   2023، والتى تستمر لنحو شهر.

txt

محافظ الغربية يستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  266 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

الري توقع بروتوكول تعاون لاستغلال الأراضي المملوكة لها في الغربية

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

IMG-20230318-WA0033
IMG-20230318-WA0033
IMG-20230318-WA0023
IMG-20230318-WA0023
IMG-20230318-WA0026
IMG-20230318-WA0026
IMG-20230318-WA0034
IMG-20230318-WA0034
IMG-20230318-WA0025
IMG-20230318-WA0025
IMG-20230318-WA0032
IMG-20230318-WA0032
IMG-20230318-WA0029
IMG-20230318-WA0029
IMG-20230318-WA0027
IMG-20230318-WA0027
IMG-20230318-WA0028
IMG-20230318-WA0028
IMG-20230318-WA0024
IMG-20230318-WA0024
IMG-20230318-WA0030
IMG-20230318-WA0030
محافظ الغربية فيروس كورونا الطب البيطري الحمى فيروس كورونا المراكز راس ماشية فيروس كورونا بروتوكول تعاون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

انتهاء المؤتمر الصحفي بين وزيري خارجية مصر وتركيا بالأحضان

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يفتتح معرض المنتجات اليدوية بطنطا.. صور

ترشيحاتنا

32.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2022

السجن 10 سنوات وغرامة5 ملايين جنيه.. تحذير للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء..تفاصيل

تحذير.. الشمس الكبيرة تصيب الطقس باضطرابات قوية وأمطار لمدة 72ساعة.. فيديو

السوداني يطلق خطة عراق 2050 .. ما علاقة صدام حسين

صور عارية وإيحاءات.. قرار عاجل من المحكمة بشأن أنوش في نشر الفسق والفجور

شاهد.. تعليق شوبير على انضمام كهربا لقائمة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي.. سعر إطلالة أنغام في السعودية يثير الجدل

فستان أحمر.. بلقيس فتحي تتألق بإطلالة ساحرة وجذابة.. شاهد

بالأسود.. المطربة وعد تتألق بلوك جذاب على إنستجرام

رئيس الأركان يلتقي نظيره القطري ويعقدان الإجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة

فيديو

أسعار الذهب واستقرار الدولار اليوم السبت 18 مارس| شاهد

رئيس الأركان يلتقي نظيره القطري ويعقدان الإجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة

توابع فرح حسن شاكوش.. توعد الممتنعين عن الحضور وتمنى انتهاء الزفاف بسرعة| فيديوجراف

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ