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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي المصرية اليابانية ومصر للمعلوماتية

الجامعة المصرية
الجامعة المصرية اليابانية

استقبل  الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا   الدكتوره ريم بهجت  رئيس جامعة مصر للمعلوماتية ووفد مرافق لها ضم الدكتور احمد حسن يوسف  نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية والدكتور عمرو المصري عميد كلية هندسة والدكتوره سما عطية  عميد كلية تكنولوجيا الاعمال والدكتوره هدي مختار عميد كلية علوم حاسب ومعلومات  والدكتور عمرو الشريف  والدكتور محمد اسماعيل والدكتور ياسر كاظم  امين عام الجامعة  حيث تم توقيع بروتكول تعاون بين الجامعتين فى مجالات البحث العلمى.

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وصرح الدكتور عمرو عدلى ان البروتوكول يتضمن امكانية التعاون الاكاديمى   والمشاركة في عقد "المؤتمر الدولي الياباني - الأفريقي للإلكترونيات والاتصالات والحسابات،  والتعاون فى الأنشطة البحثية الوطنية والدولية المشتركة فضلا عن التعاون في برامج البحوث الأساسية والتطبيقية ونقل التكنولوجيا.

اضاف كما يتضمن البروتوكول تبادل الدعوات لأعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات من خلال المحاضرات وتبادل الدعوات لأعضاء هيئة التدريس  للمشاركة في المؤتمرات والندوات ومختلف الأنشطة فضلا عن  تبادل المعلومات في المجالات التي تهم كلا المؤسستين.

واشار الى ان البروتوكول يتضمن ايضا التعاون في مجالات تكنولوجيا الأعمال والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي مع كلية الأعمال الدولية و الإنسانيات..بالاضافة الى التعاون في مجالات الإلكترونيات والاتصالات ، وعلوم وهندسة الكمبيوتر ، والهندسة الصناعية ، والميكاترونكس والروبوتات ، وكيفية الاستفادة من النتائج المحققة في تلك المجالات

شارك فى اللقاء من الجامعة اليابانية الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والطلاب والدكتور عادل بدير عميد كلية الالكترونيات والاتصالات و الدكتور عادل السن مدير مركز الثقافه الحرة والآداب والدكتور احمد يحيي عبيد عميد كليه ادارة الاعمال الدوليه والانسانيات والدكتور محمد مختار عميد كلية العلوم الاساسية.

بروتكول تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة مصر للمعلوماتية2
بروتكول تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة مصر للمعلوماتية2
بروتكول تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة مصر للمعلوماتية1
بروتكول تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة مصر للمعلوماتية1
بروتكول تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة مصر للمعلوماتية
بروتكول تعاون بين الجامعة المصرية اليابانية وجامعة مصر للمعلوماتية
الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية جامعة مصر للمعلوماتية Jobs Education

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