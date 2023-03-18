بـ6 آلاف مدرسة.. تفاصيل تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من الإدمان

أكد، مدحت وهبة، المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان، أنه جارى تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من الادمان.

وأضاف مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج" 90دقيقة"، المذاع عبر قناة المحور ، البرنامج يعتمد على أساليب توعوية تتناسب مع المراحل العمرية .

المرحلتين الإعدادية والثانوية

وتابع المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان، أنه يتم التركيز فى برنامج حماية الطلاب من الادمان على المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأشار المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان، إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج فى 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية فى 23 محافظة.