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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيلون ماسك: اعتقال ترامب سيجعله يكتسح الانتخابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، إنه إذا وجهت لائحة اتهام تنتهي باعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن ذلك سيكون بمثابة دعم لحملته الانتخابية للفوز باكتساح.

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جاء ذلك في تعليق لماسك على خبر تمت مشاركته على تويتر، يقول إن ترامب قد تروه مكبل اليدين الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع توجيه لائحة اتهام ضده بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016.

وقال ماسك: "إن حدث ذلك فإن ترامب سيعاد انتخابه رئيسا و سينتصر نصرا ساحقا".

ترامب يتوقع اعتقاله

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يتوقع أن يجري "توقيفه"، الثلاثاء؛ بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأمريكيين إلى التظاهر.

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وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" صباح السبت: "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن، وفقا لـ "فرانس برس".

وفي وقت سابق، ظهر ترامب على كل من يوتيوب وفيسبوك في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي حتى تم تعليق حساباته بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير 2021 على الكونجرس.

وبث ترامب عبر صفحته على فيسبوك وقناته على يوتيوب مقطعا مصورا بعنوان "لقد عدت" مأخوذا من سي.إن.إن، والذي كان يتضمن الإعلان عن فوزه بالرئاسة في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون. وينتهي المقطع بعبارة "ترامب 2024".

 

 

 

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