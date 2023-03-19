رئيس فاجنر يتوعد الأوكرانيين بـ30 ألف مقاتل جديد

توعد رئيس فاجنر يفجيني بريجوزين، السبت، الأوكرانيين، بتجنيد 30 ألف مقاتل جديد بحلول منتصف مايو المقبل.

وقال بريجوزين في رسالة صوتية على تلجرام إن مراكز توظيف مجموعة فاغنر، التي قال الأسبوع الماضي إنها افتتحت في 42 مدينة روسية، توظف ما بين 500 و 800 شخص في المتوسط ​​يوميًا.

وأضاف بريجوزين إن التجنيد يسير بشكل أفضل مما كان يتوقع، وأن أولئك المتطوعين كانوا في حالة بدنية أفضل من الذين عيّنهم من قبل.

وقال: "بحلول منتصف مايو نخطط لزيادة عدد المقاتلين في وحداتنا بنحو 30 ألفًا".

وتكبدت فاجنر خسائر فادحة أثناء قيادة الجهود الروسية للسيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية، والتي صمدت منذ الصيف الماضي في أطول معركة دموية في الحرب المستمرة منذ عام.

وفي يناير، قدرت الولايات المتحدة أن فاجنر كان لديها حوالي 50 ألف مقاتل في أوكرانيا، بما في ذلك 40 ألف مدان كان بريجوزين قد جندهم من السجون الروسية مع وعد بالعفو المجاني إذا نجوا ستة أشهر.

وزعم المسؤولون الأوكرانيون أن حوالى 30 ألفًا من مقاتلي فاغنر قد فروا أو قتلوا أو جرحوا.

وشن بريجوزين حملة نشطة لعدة أشهر للتعبير عن دور فاجنر في الهجوم الروسي، حيث اشتكى مرارًا من أن كبار الضباط العسكريين فشلوا في منح مجموعته الفضل الكافي، وحتى زعم أنهم "جوعوا" جماعته من الذخيرة، وهو ما نفته وزارة الدفاع.