احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.. تجارب نسائية مبدعة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها باليوم العالمى للمراة حيث يعقد صالون اوبرا الاسكندرية الثقافى لقاء بعنوان تجارب نسائية مبدعة ويستضيف الدكتورة نورهان المهدي ، الدكتور نادية خضر وسما سلطان تديره الاعلامية هدي الساعاتي تحت اشراف الفنان امين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الاثنين 20 مارس على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يتم خلال شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء وجاء بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح ان اليوم العالمي للمرأة كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة .