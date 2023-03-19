صندوق تحيا مصر يوفر 200 طن مواد غذائية جافة لصالح 20 ألف أسرة في سوهاج

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم الأحد، قوافل حملة أبواب الخير في محافظة سوهاج لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان المعظم بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة خلال الشهر الكريم .

واستقبل القوافل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تمهيدا لبدء عملية التوزيع في مراكز سوهاج، المنشاة، جرجا، دار السلام، البلينا،طما، المراغة، ساقلتة وطهطا.

أوضح تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن حملة أبواب الخير تستهدف 2 مليون صائم بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وشركة حديد عز ومجموعة النساجون الشرقيون وشركة بيتي المراعي وشركة دومتي فضلا عن مشاركة الاتحاد العام للمصريين في الخارج .

وأضاف أن قوافل أبواب الخير توفر 200 طن مواد غذائية جافة و7 أطنان لحوم ونصف طن دواجن و3 طن خضروات و4 طن منتجات ألبان لصالح 20 ألف أسرة مستحقة .

وعقب انطلاق قوافل أبواب الخير افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج معرض دكان الفرحة الذي يوفر 20 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وبنك الكساء المصري ضمن أكبر حملة كساء التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير 2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن .

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالجهود التي يقوم بها صندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين الاولي بالرعاية لاسيما في محافظة سوهاج .

وأضاف أن أنشطة الصندوق في المحافظة لا تتوقف عند برامج الحماية الاجتماعية حيث قام الصندوق بتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة في مركز طهطا وقام بتطوير٩ مدارس بالإضافة الى ٣ مراكز شباب ووحدتين صحيتين ووحدة بيطرية.

وأكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها الصندوق أدخلت روح البهجة والسرور على الأسر المستحقة على مدار السنوات الماضية ليس فقط على مستوى توفير الملابس بل وتيسيرها لزواج الفتيات الاولي بالرعاية من خلال توفير أجود أنواع الأجهزة المنزلية والمفروشات التي ترفع عبء تجهيز الفتيات عن كاهل أسرها فضلا عن رعاية الأيتام وذوي الهمم

ودشن الصندوق مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن.

لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية



وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

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