عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق تحيا مصر يوفر 200 طن مواد غذائية جافة لصالح 20 ألف أسرة في سوهاج

صدى البلد

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم الأحد، قوافل حملة أبواب الخير في محافظة سوهاج لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لشهر رمضان المعظم بالتعاون مع جمعية تحسين  أوضاع المرأة والطفل .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة خلال الشهر الكريم .

واستقبل القوافل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج تمهيدا لبدء عملية التوزيع في مراكز سوهاج، المنشاة، جرجا، دار السلام، البلينا،طما، المراغة، ساقلتة وطهطا.

أوضح  تامر عبد الفتاح  المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن حملة أبواب الخير تستهدف 2 مليون صائم بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وشركة حديد عز ومجموعة النساجون الشرقيون وشركة بيتي المراعي  وشركة دومتي فضلا عن مشاركة الاتحاد العام للمصريين في الخارج .

وأضاف أن قوافل أبواب الخير توفر 200 طن مواد غذائية جافة و7 أطنان لحوم ونصف طن دواجن و3 طن خضروات و4 طن منتجات ألبان لصالح 20 ألف أسرة مستحقة .

وعقب انطلاق قوافل أبواب الخير افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج معرض دكان الفرحة الذي  يوفر 20 ألف قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وبنك الكساء المصري ضمن أكبر حملة كساء التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير  2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن .

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالجهود التي يقوم بها صندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين الاولي بالرعاية لاسيما في محافظة سوهاج .

وأضاف أن أنشطة الصندوق في المحافظة لا تتوقف عند برامج الحماية الاجتماعية حيث قام الصندوق بتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة في مركز طهطا وقام بتطوير٩ مدارس بالإضافة الى ٣ مراكز شباب ووحدتين صحيتين ووحدة بيطرية. 

وأكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها الصندوق أدخلت روح البهجة والسرور على الأسر المستحقة على مدار السنوات الماضية  ليس فقط على مستوى توفير الملابس بل وتيسيرها لزواج الفتيات الاولي بالرعاية من خلال توفير أجود أنواع الأجهزة المنزلية والمفروشات التي ترفع عبء تجهيز الفتيات عن كاهل أسرها فضلا عن رعاية الأيتام وذوي الهمم

ودشن الصندوق مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن. 

 

 لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية


وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

334928803_1209457489704785_7853173411704130093_n
334928803_1209457489704785_7853173411704130093_n
335573309_1026599848747855_8705403451670022433_n
335573309_1026599848747855_8705403451670022433_n
335821948_1575793142927768_1184685805419247163_n
335821948_1575793142927768_1184685805419247163_n
336154427_784192119333576_7861103066128848963_n
336154427_784192119333576_7861103066128848963_n
صندوق تحيا مصر حملة أبواب الخير محافظة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد سقوط بنك أمريكي شهير

بديل فيريرا.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية في الزمالك

مفاجأة في سعر الدواجن اليوم في الأسواق 

هددها بنشرها.. مدير مطعم شهير بالجيزة يسرق صورا خاصة لفتاة ويبتزها

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

الأوقاف تزف خبرًا سارًا حول صلاة التراويح بمسجد الحسين|تفاصيل

ترشيحاتنا

بيان عاجل لمجموعة السبع بشأن تقاعس مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية

مصر تطلق المرحلة الجديدة من استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أول هاتريك.. كهربا يسجل ويصنع 10 أهداف بقميص النادي الأهلي

صندوق تحيا مصر يوفر 200 طن مواد غذائية جافة لصالح 20 ألف أسرة في سوهاج

القباج: التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة

الري: تركيب الستائر المعدنية بقنطرة بحر يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تؤدى مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها.. صور

بسبب صورة.. ثعبان كاد ينهي حياة رجل في أستراليا | تفاصيل

احضن الدب| وكالة أمريكية تعلن عن وظيفة براتب مجز

أزمة تسهيلات التصوير تثير الجدل في ندوة الاقتصاد وعلاقته بالسينما بمهرجان الإسماعيلية

فيديو

خطبة وصلاة في وقت واحد.. فتنة داخل مسجد بليبيا بسبب الإمام| فيديوجراف

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ