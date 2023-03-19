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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة الإسكندرية تفتتح معرض "أهلا رمضان والمنتجات السيوية" بكلية التربية

افتتاح معرض أهلا
افتتاح معرض أهلا رمضان بتربية الإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان والمنتجات السيوية" بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن معرض أهلاً رمضان يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كمبادرة من قطاع خدمة المجتمع بالجامعة لتخفيف العبء المادي علي المواطنين والعاملين بالجامعة، مشيراً أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية استعداداً للشهر الكريم، وثمّن الغندور على الدور الفعال والكبير للجهات المشاركة لتنظيم ذلك المعرض والتي قامت بعرض كافة السلع بأسعار مناسبة للجميع.

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فيما أكد الدكتور محمد انور أن المعرض يوفر كافة السلع والاحتياجات ومستلزمات رمضان من تمور وعسل وزيت زيتون وياميش ونعناع جبلي والعطارة ومنتجات سيوة، وأوضح د. أنور أن أهمية إقامة مثل هذه المعارض في هذا التوقيت لتخفيف الأعباء عن منتسبي جامعة الإسكندرية، حيث تتميز المنتجات بجودتها العالية وإنخفاض أسعارها.

وفي سياق متصل قام الدكتور أشرف الغندور بإفتتاح مشتل الزهور بكلية التربية جامعة الإسكندرية تزامناً مع أعياد الربيع، كما تفقد سيادته وحدة الإرشاد الإكاديمي، وتوجه الغندور بالشكر لعميد الكلية  وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، لمجهودهم فى تطوير وتحسين العملية التعليمية بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني خميس، عميد كلية الأداب، والدكتور، سالم عبد الرازق، وكيل كلية التربية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

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