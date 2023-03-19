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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

أمطار رعدية
أمطار رعدية

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس غدا الإثنين، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

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نصيحة عاجلة من الأرصاد للمواطنين.. وتفاصيل طقس أول أيام رمضان

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السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس في بداية شهر رمضان

وأوضح التقرير أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود غدا الإثنين طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بينما يسود بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وكشفت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا وخلال أول أيام شهر رمضان.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج "صالة التحرير، عبر قناة «صدى البلد»، إن اليوم شهد انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح، وأمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية من البلاد.

 

سقوط أمطار

 

وأضافت أنه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا، وفرص سقوط أمطار على المناطق الساحلية بين الخفيفة والمتوسطة، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري تكون غير مؤثرة على نشاط الأعمال؛ وغدًا انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع بعد غد الثلاثاء؛ الذي سيشهد بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة.

ونصحت الدكتورة منار غانم المواطنين، بتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور، لافتة إلى أن درجة الحرارة أول أيام الشهر الكريم ستكون حوالي 26 مئوية؛ ومتوقع أجواء باردة ليل هذا اليوم.

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