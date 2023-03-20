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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن برنامج منح التميز

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم، مؤتمرًا صحفيًا  للإعلان عن "برنامج منح التميز" الذي تطلقه الجامعة لتقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في المجالات الأكاديمية وغير الأكاديمية بدءًا من خريف 2023.

يتحدث في المؤتمر كلآ من الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة، والدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل الشئون الأكاديمية المشارك لإدارة التسجيل وماجدة فايق، المدير التنفيذي للشؤون المالية للطلاب والمنح الدراسية.

يحضر المؤتمر أيضاً طلاب المنح الدراسية الذين سيتحدثون عن تجربتهم ودراستهم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية أمريكية معتمدة توفر تعليماً متميزاً باللغة الإنجليزية، وهي مركز الحياة الثقافية والاجتماعية والفكرية في العالم العربي. 

تقدم الجامعة 40 برنامجاً لطلاب البكالوريوس، و52 برنامجاً لطلاب الدراسات العليا، وبرنامجين للدكتوراه، حيث تستند المناهج الدراسية إلى التعليم المعتمد على النهج الليبرالي الذي يشجع الطلاب على التفكير بشكل نقدي وتحليلي لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات، وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين، ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.

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