كاتب صحفي: الدولة وفرت سلع "أهلا رمضان" قبل الشهر الكريم بوقت كاف

قال الكاتب الصحفى وائل السمرى، إن إتاحة معارض "أهلاً رمضان" قبل الشهر الكريم بفترة كبيرة أعطت الفرصة للمواطنين لأن يستعدوا بشكل كبير، حتى لا تكون الفترة قليلة عليهم، وهو قرار فى منتهى الحكمة والإنسانية وساهمت فى العدالة الإنسانية التى تمارسها الدولة.



وأضاف السمري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن العالم كله يمر بظروف صعبة، لكن الدولة اتخذت قرارات استباقية لتعمل على توفير السلع بشكل مخفض لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن تفاوت الأسعار ظاهرة غير محترمة، والحكومة تعاملت مع هذا الملف بحكمة وحزم.

خفض الأسعار



وأكد السمري أن الحكومة عرضت البضائع بشكل مخفض، ما أجبر التجار على خفض الأسعار، إضافة للرقابة الصارمة والعقوبات الفورية لمن يتلاعب بالسوق ويخزن السلع ووضع إجراءات حاسمة ضد الفعل المكروه قانونا وشرعا.