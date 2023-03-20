عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين: قرار بتحويل بعض المساجد لجوامع مؤقتة بمناسبة شهر رمضان

صدى البلد

أعلنت إدارة الأوقاف السنية  بمملكة البحرين عن تحويل عدد من المساجد إلى جوامع بصفة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك وستقام فيها شعائر صلاة الجمعة بدءًا من أول جمعة من رمضان.
 
وقال الدكتور راشد بن محمد بن فطيس رئيس مجلس  الأوقاف السنية بأن الإدارة ستقوم بتحويل 32 مسجدًا إلى جوامع بصفة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك، لتؤدى فيها شعائر صلاة الجمعة بدءًا من أول جمعة من رمضان، تيسيرًا على المصلين والتخفيف عنهم، داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال والأقوال.
 
ووفقا لوكالة أنباء البحرين فإن المساجد المحولة لجوامع مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك في المحافظة الجنوبية هي مسجد الغفران، مسجد الإخلاص، مسجد بدرية جعفر المرباطي، مسجد عيسى بن عيسى، مسجد علي بن خليفة آل خليفة، مسجد الشيخ خليفة بن محمد بن سلمان آل خليفة، مسجد البوكوارة، مسجد البيان، مسجد أبي عبدالله سلمان الفارسي، مسجد المهاجرين، مسجد حنين، مسجد عمرو ابن العاص، مسجد بريد بن سعيد البورحمة المنصوري.
 
وتشمل مساجد المحافظة الشمالية ، مسجد الدويسان، مسجد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، مسجد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، مسجد أسماء ذات النطاقين، مسجد حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه، مسجد الغفران، مسجد الإخلاص.
 
أما مساجد محافظة المحرق، فهي مسجد ( كبينة النور ) الكوهجي، مسجد الصحابة، مسجد أمهات المؤمنين، مسجد أسامة بن زيد رضي الله عنه، مسجد علي بن يوسف فخرو ( نادي الحالة )، مسجد آل خاطر، مسجد علي بن إبراهيم الزياني، مسجد البواكوارة ( براحة بن غتم )، مسجد عمر بن عبدالعزيز، مسجد البسيتين الجنوبي، مسجد حصة بنت خليفة العماري، مسجد شيخة بنت عبدالرحمن.
 
وتضم محافظة العاصمة مسجد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

برلمانية إيرانية: البحرين تدرس استئناف الرحلات الجوية مع طهران وفتح السفارات

بعد السعودية.. تصريحات عاجلة من إيران بشأن العلاقات مع البحرين

رمضان السعودية مملكة البحرين صلاة الجمعة شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ستبدأ الإجراءات.. كاتبة شهيرة تعلن كفالتها واستضافتها الطفل شنودة

بالأسماء.. لاعبون في الزمالك يرفضون خوض المباريات

بيان عاجل لـ البنك الأهلي السعودي بعد تطورات كريدي سويس

ترشيحاتنا

الشطب من السجل.. عقوبات مزاولة العلاج الطبيعي بالمخالفة

روسيا: واشنطن تخطط لتنفيذ أعمال عدائية ضد سوريا

الأهلي يتلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الإسباني لمواجهته وديًا

مفاجأة بشأن سعر الدولار والعملات اليوم 20 مارس

استعدادًا لمواجهة زامبيا.. مران مفتوح للمنتخب الأولمبي لمدة 15 دقيقة

لا يوجد شعب فلسطيني.. تصريحات متطرفة جديدة لوزير المالية الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب رمضان.. كيف تكتشف المخلل الفاسد قبل الشراء

بفستان طويل.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة جريئة ولافتة | شاهد

بمثابة كارثة.. العلماء يعثرون على صخور بلاستيك في البرازيل

دعوة لتقنين تربية الأغنام في بريطانيا تثير جدلا.. ما القصة

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ