البحرين: قرار بتحويل بعض المساجد لجوامع مؤقتة بمناسبة شهر رمضان

أعلنت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين عن تحويل عدد من المساجد إلى جوامع بصفة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك وستقام فيها شعائر صلاة الجمعة بدءًا من أول جمعة من رمضان.



وقال الدكتور راشد بن محمد بن فطيس رئيس مجلس الأوقاف السنية بأن الإدارة ستقوم بتحويل 32 مسجدًا إلى جوامع بصفة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك، لتؤدى فيها شعائر صلاة الجمعة بدءًا من أول جمعة من رمضان، تيسيرًا على المصلين والتخفيف عنهم، داعيًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال والأقوال.



ووفقا لوكالة أنباء البحرين فإن المساجد المحولة لجوامع مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك في المحافظة الجنوبية هي مسجد الغفران، مسجد الإخلاص، مسجد بدرية جعفر المرباطي، مسجد عيسى بن عيسى، مسجد علي بن خليفة آل خليفة، مسجد الشيخ خليفة بن محمد بن سلمان آل خليفة، مسجد البوكوارة، مسجد البيان، مسجد أبي عبدالله سلمان الفارسي، مسجد المهاجرين، مسجد حنين، مسجد عمرو ابن العاص، مسجد بريد بن سعيد البورحمة المنصوري.



وتشمل مساجد المحافظة الشمالية ، مسجد الدويسان، مسجد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، مسجد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، مسجد أسماء ذات النطاقين، مسجد حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه، مسجد الغفران، مسجد الإخلاص.



أما مساجد محافظة المحرق، فهي مسجد ( كبينة النور ) الكوهجي، مسجد الصحابة، مسجد أمهات المؤمنين، مسجد أسامة بن زيد رضي الله عنه، مسجد علي بن يوسف فخرو ( نادي الحالة )، مسجد آل خاطر، مسجد علي بن إبراهيم الزياني، مسجد البواكوارة ( براحة بن غتم )، مسجد عمر بن عبدالعزيز، مسجد البسيتين الجنوبي، مسجد حصة بنت خليفة العماري، مسجد شيخة بنت عبدالرحمن.



وتضم محافظة العاصمة مسجد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.