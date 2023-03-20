حصل على المركز الأول بجائزة مصر للتميز.. بحوث الإلكترونيات يوضح تفاصيل مشروع جهاز لتوفير الطاقة.. ويؤكد: يحد من من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بالذكاء الاصطناعي

بحوث الإلكترونيات يوضح تفاصيل مشروع جهاز لتوفير الطاقة:

مقدار التوفير بالجهاز يكون حسب نوع الصناعة وطبيعة فترات التشغيل

فكرة الجهاز المقترح تم طرحها على الشركة القابضة للصوامع والتخزين

النموذج الأولي من الجهاز قبل التطوير حصل على جائزة الابتكار من معرض القاهرة الدولي للابتكار

حاز معهد بحوث الإلكترونيات على المركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، حيث قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لمعهد بحوث الإلكترونيات .

و قالت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن فوز المعهد بالمركز الأول في فئة "المبادرة الحكومية الابتكارية" هي عن مشروع "جهاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي".





وأشارت عبد القادر إلى أنه فكرة الجهاز تعتمد في الأساس على الحد من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بخطوط الإنتاج، موضحا أنه يذلك يتم توفير الطاقة الكهربية عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.



واوضحت لصدى البلد أن الجهاز يقوم بمراقبة آنية ومن ثم التشغيل والفصل الآلي للمحركات، مشيرة إلى أنه تم حساب استهلاك فترات التشغيل الغير فعالة في صوامع تخزين الغلال والتي وصلت لقرابة 10% من استهلاك الطاقة خلالها ، مضيفا أن فكرة الجهاز المقترح تم طرحها على الشركة القابضة للصوامع والتخزين عن طريق الدكتور طه أحمد عناني ، وباقي فريق العمل المكون من الدكتور أمير يس حسن الباحث بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، وقد تسلم الجائزة الدكتور أمير يس.



وتابعت: " دعمت الشركة الفكرة ووجهت الترحيب بتنفيذ الجهاز بشكل مبدئي، وذلك في العديد من مواقع الشركة القابضة للصوامع والتخزين في مختلف أنحاء الجمهورية".



وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مقدار التوفير بالجهاز يكون حسب نوع الصناعة وطبيعة فترات التشغيل غير الفعال فيها، ويمكن تطبيق فكرة الجهاز المبتكر في العديد من الصناعات المختلفة مثل: مصانع السيراميك، وصوامع مصانع الأسمنت، وغيرها، والجهاز قابل للتطوير والتطبيق في المصانع وخطوط الإنتاج لتقليل فترات التشغيل غير الفعال وتوفير الطاقة.

واوضح المصدر أن الفكرة المبدئية والنموذج الأولي من الجهاز قبل التطوير حصل على جائزة الابتكار من معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار عام 2019.

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص عمل تكنولوجية وتمكين الشباب، وتنمية قدرات الباحثين في مجال الابتكار وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الدولية الكبرى، وذلك في إطار الخطة التنفيذية لإستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي يعد مبدأ ريادة الأعمال والابتكار أحد أبرز مبادئها.

وفي هذا الإطار، نظم معهد بحوث الإلكترونيات، ورشة العمل التعريفية الثالثة عن حاضنة "جرين إلكتروبيكيا" لريادة الأعمال في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية؛ بهدف التعريف بالحاضنة وبرامجها قبل غلق باب التقدم في 31 مارس الجاري، وذلك بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة.

وفي كلمتها، قدمت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات والمدير التنفيذى للحاضنة عرضًا تعريفيًا حول حاضنة "جرين إلكتروبيكيا"، فضلًا عن تقديم عرض حول إمكانيات المعهد ومعامله المركزية والمتخصصة، بما في ذلك معمل المخلفات الإلكترونية، مشيرة إلى خبرات المعهد في مجال النفايات الإلكترونية التي بدأت بمشروع "صناعة الإلكترونيات فى مصر وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري"، المدعوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبها، ألقت الأستاذ الباحث المساعد غادة أحمد عبد العزيز الباحث الرئيسي للحاضنة محاضرة عن المخلفات الإلكترونية، تضمنت التعريف بكافة أنواع النفايات، وكذلك التعريف بمفهوم إعادة التدوير وعرض أهم النفايات التي يتم إعادة تدويرها، وأهمية إعادة تدوير تلك المخلفات، هذا بالإضافة إلى تناول التعريف بالمخلفات الإلكترونية، ومصادر تلك المخلفات ومخاطرها وتأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، بالإضافة إلى الإشارة للمصانع والشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر، وعرض قصة نجاح شركة ناشئة في هذا المجال.

وخلال فعاليات الورشة، تم عرض مراحل إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، والإشارة إلى الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد في هذا المجال والأبحاث المنشورة، ومنها: بحث بعنوان "دراسة الوضع المعاصر للنفايات الإلكترونية في مصر"، والذى تم نشره في المؤتمر الأول للتعليم الجامعي التكنولوجي ودوره في الصناعة والطاقة والحفاظ على البيئة، بجامعة الدلتا التكنولوجية، فى مايو 2022.

ومن جانبه، استعرض الأستاذ الباحث المساعد أحمد منصور مراحل تصميم وتصنيع البورد الإلكترونية، والتي تعد من أهم مصادر المخلفات الإلكترونية.

كما قدم المهندس أحمد محمود سليم الباحث المساعد بمعمل تطبيقات النانوتكنولوجي عرضًا حول الدورات التدريبية المتخصصة في مجال المخلفات الإلكترونية، والتي سوف يتم التدريب عليها خلال فترة الاحتضان.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم بحضور الورشة، وأبدوا استعدادهم للالتحاق بتلك الحاضنة قبل غلق باب التقدم لبرنامجها.

جدير بالذكر، أن حاضنة "جرين إلكتروبيكيا" تعد أول حاضنة مصرية حكومية متخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية تحت إشراف معهد بحوث الإلكترونيات، وممولة من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، حيث تهدف الحاضنة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة؛ لمعالجة النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها وإدارتها، والمعالجة الصديقة للبيئة للمنتجات الكهربائية والإلكترونية.