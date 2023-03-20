عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدا.. و4 وصايا لاستقباله من الأزهر

هلال رمضان
هلال رمضان

نشر موقع صدى البلد ، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة خلال الساعات الماضية،وذلك بالتزامن مع اليوم الاثنين 20 مارس 2023. 

استقبال شهر رمضان.. 4 وصايا تستعد بها قبل ليلتين من بدايته

 

كيف أصلح شأن زوج أو زوجة لا تصلي ؟ مستشار المفتي السابق يجيب

 

ذكر عظيم يوجب لصاحبه الجنة.. 13 كلمة رددها 3 مرات صباحا ومساءا

 

رضع مع فتاة مرة واحدة.. فهل يجوز له الزواج منها ؟

 

لهذا السبب يحرم صيام المريض في رمضان .. المفتي يوضح

 

اللهم بلغنا رمضان .. دار الإفتاء تستطلع شهر الصيام غدا

 

أكبر خطة تطوير وصيانة.. مساجد الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان

 

عبادتان تعوضان النقص في صيام رمضان.. المفتي يكشف عنهما

شهر رمضان استقبال شهر رمضان كيف أصلح شأن زوج أو زوجة لا تصلي ذكر عظيم يوجب لصاحبه الجنة لهذا السبب يحرم صيام المريض في رمضان مساجد الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تأجيل كاف لقاء الأهلي.. الهلال السوداني يحدد موعد وصوله إلى القاهرة

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

40 جنيهًا مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الاستيراد الجديد

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 30 مليون مواطن قبل رمضان

اعتذار شيك.. شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلي بكأس الرابطة

حال الانسحاب .. ننشر عقوبات عدم مشاركة الأهلي بكأس رابطة الأندية المحترفة

اللاعب غاضب.. أفشه يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتحذير عاجل من الإدارة

موضوعات متعلقة

استقبال شهر رمضان.. 4 وصايا تستعد بها قبل ليلتين من بدايته

فتاوى تشغل الأذهان| حكم مقولة "إحنا زارنا النبي".. متى يجوز صيام آخر يوم شعبان؟.. وهل اليمين الغموس له كفارة؟

كيف أصلح شأن زوج أو زوجة لا تصلي ؟ مستشار المفتي يجيب

ذكر عظيم يوجب لصاحبه الجنة.. 13 كلمة رددها 3 مرات صباحا ومساءا

رضع مع فتاة مرة واحدة.. فهل يجوز له الزواج منها ؟

دعاء قضاء الحاجة والرزق في دقائق.. أدركه بـ 12 كلمة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023.. و10 تتحقق لمن حافظ عليها

ذكر عظيم لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. أدركه بـ ركعتين و7 كلمات

ترشيحاتنا

نص كلمة وزيرة التضامن في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

عاجل.. 20 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ومالاوي بالدفاع الجوي

كارثة خلال 48 ساعة| العالم الهولندي يحذر من زلزال 22 مارس..ماذا سيحدث؟

بقرار الرئيس| وزير الداخلية يعلن الإفراج عن جميع الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح

بعد توقع اعتقاله.. ترامب يتهم المدعي العام في مانهاتن بالتدخل بانتخابات 2024

جرائم إنسانية فادحة.. تقرير أممي صادم حول انتهاكات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفو عن كافة الغارمات بالسجون| تفاصيل الإفراج عنهن وسداد ديونهن بقرار رئاسي

إطلالة كاجوال جريئة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بصور جديدة.. شاهد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

مسلسلات رمضان 2023|طارق لطفى يناقش المشاكل الزوجية وأزمة منتصف العمر فى "مذكرات زوج"

فيديو

رماها تحت عربية.. قصة عامل اعتدى على قطة في مطعم بوسط البلد

اتهام بإهانة تمثال فرعوني.. كل ما تريد معرفته عن إكس لانس وقنوات عرضه

أسعار الذهب في مصر واستقرار الدولار.. شاهد

بعد خلاف استمر لسنوات.. أحلام وعمرو أديب حبايب| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

المستشار أسـامة الصعيدي

النقد المباح بعيدا عن النواح

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

اﻟﻤﺰﻳﺪ