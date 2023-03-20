النشرة الدينية.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان غدا.. و4 وصايا لاستقباله من الأزهر

نشر موقع صدى البلد ، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة خلال الساعات الماضية،وذلك بالتزامن مع اليوم الاثنين 20 مارس 2023.
استقبال شهر رمضان.. 4 وصايا تستعد بها قبل ليلتين من بدايته
كيف أصلح شأن زوج أو زوجة لا تصلي ؟ مستشار المفتي السابق يجيب
ذكر عظيم يوجب لصاحبه الجنة.. 13 كلمة رددها 3 مرات صباحا ومساءا
رضع مع فتاة مرة واحدة.. فهل يجوز له الزواج منها ؟
لهذا السبب يحرم صيام المريض في رمضان .. المفتي يوضح
اللهم بلغنا رمضان .. دار الإفتاء تستطلع شهر الصيام غدا
أكبر خطة تطوير وصيانة.. مساجد الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان