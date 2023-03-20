الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بفوز مثير على فاركو

تأهل فريق الاتحاد السكندري لربع نهائي كاس رابطه الأندية المحترفة عقب الفوز بركلات الترجيح امام فاركو في إطار منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة

وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ٢-٢

وأحرز الهدف الأول لنادي فاركو أحمد عبد العزيز مودي في الدقيقة 43 من الشوط الأول من من ضربة جزاء في مرمي الاتحاد السكندري.

واحرز هدف التعادل لنادي الاتحاد السكندري أحمد الكملاوي في الدقيقة 48

وأحرز الهدف الثاني لنادي الاتحاد السكندري محمد محمود في الدقيقة 71 من الشوط الثاني في مرمي فاركو.

وأحزر كيلنجسي سوكاري لنادي فاركو في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في مرمي الاتحاد السكنري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:- المهدي سليمان - مصطفي ابراهيم - محمود علاء - خالد صبحي - صبري رحيل - ناصر ناصر - خالد الغندور - محمد محمود - ابراهيم حسن - أحمد عادل ميسي - أوستن اموتو.



ومن جانب آخر، شهدت قائمة الاتحاد السكندري، العديد من الغيابات، منها الأنجولي كريستوفاو مابولولو بسبب تواجده في قائمة منتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهة غانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، بجانب عمار حمدي بسبب الإصابة.