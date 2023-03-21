نداء عاجل من أحمد موسى.. وبشرى سارة لـ أصحاب المعاشات.. ومفاجأة عن أسعار الدواجن| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصدها في التقرير التالي:



هيكون مصيره السجن| نداء عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، نداء عاجل للمواطنين بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الغارمين والغارمات، قائلا: "كل واحد يمشي على قد حاجته".



فرامل ..تعليق ناري من آمنة نصير على مشروع توثيق الطلاق |شاهد

ردت الدكتورة آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر، على سؤال :"هل مشروع قانون توثيق الطلاق من الشريعة".



1635 جنيها.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات بعد 12 يوما.. فيديو

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه بحزمة حماية اجتماعية لمختلف فئات المجتمع.



لضبط أسعار الحديد.. طلب عاجل من شعبة مواد البناء لأجهزة الدولة

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر، قائلا:" ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.



أزمة وعدت.. بشرى سارة عن أسعار الدواجن قبل رمضان..فيديو

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، آخر تطورات أسعار الدواجن في الأسواق المختلفة.



الـ4 فصول في يوم واحد.. تحذير عاجل من الأرصاد مع بداية الربيع

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .



نقيب المأذونين يكشف حقيقة زيادة أسعار توثيق عقود الزواج.. فيديو

تقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بالشكر لكل من يحافظ على الأسرة المصرية، مؤكدا أن المحافظة على الأسرة يعتبر أمن قومي للدولة المصرية.



معندناش مشكلة.. طلب عاجل لـ أحمد موسى قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي تنتظره مباراة مصيرية مع الهلال السوداني للصعود للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



الغرف التجارية: السلع متوفرة ولم يحدث عجز بالأسواق.. فيديو

قال عادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور مصطفى مدبولي اطلع على الموقف العام لتوافر السلع في الأسواق.



يوم أسود.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن اعتقال الرئيس الأمريكي السابق ترامب

كشف الإعلامي عمرو أديب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.