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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد بالجملة لحجر الشبة لن تتخيلها

فوائد حجر الشابة
فوائد حجر الشابة

يستخدم الكثير من الأشخاصـ حجر الشبة، ولكن هل تعلمين أن له العديد من الفوائد. 

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كشف موقع “هيلثي” عن فوائد حجر الشبه وسحره.

ما هو حجر الشبه أو شب الفؤاد؟

حجر الشبه، هو حجر أبيض شفاف، يُشبه في شكله “حجر الملح البحري” و"حجر ملح الليمون"، وهو في الأساس اتحاد 2 من الأملاح المعروفة، وهي فوسفات البوتاسيوم وكبريتات الأمونيوم
ويُستعمل حجر الشبة في مجالات متعددة.

- كمجال التجميل؛ كونه يتمتع بخصائص طبيعية فعالة في علاج مشاكل البشرة.

- ومن قِبل الرجال بعد عملية الحلاقة؛ يستخدم كـ"مطهر"، حيث أنّه مضاد للجروح والالتهابات.

- له قدرة في التخلص من رائحة العرق الكريهة

- التخلص من آلام اللثة والتهابها.

- يستخدم كـ"معطر طبيعي" عند خلط مطحونة مع الأعشاب العطرية الأخرى كالزعفران. 

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