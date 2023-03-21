تعظيم فرص التجارة.. قرارات يون سول بعد انعقاد القمة اليابانية الكورية

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الثلاثاء عن استعادة مكانة التجارة اليابانية بعد انعقاد قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي، وهي خطوة وصفها بأنها حاسمة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأعلن يون القرار في اجتماع لمجلس الوزراء، قائلا: إن على كوريا الجنوبية واليابان بذل جهود لإزالة العقبات التي تعيق تنمية العلاقات الثنائية.

وأبلغ يون القرار في الاجتماع الذي أذاعه التلفزيون على الهواء مباشرة "سأطلب بشكل استباقي من وزير التجارة اليوم أن يبدأ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة اليابان إلى قائمتنا البيضاء"، مضيفا "أنه متأكد من أن اليابان ستستجيب إذا بدأت كوريا الجنوبية أولاً في إزالة العقبات".



وأزالت كوريا الجنوبية واليابان بعضهما البعض من القائمة في عام 2019 وسط خلاف مستمر منذ عقود حول أمر محكمة كورية جنوبية عام 2018 للشركات اليابانية لتعويض عمال السخرة خلال احتلال اليابان لكوريا في الفترة من 1910 إلى 1945.

وانتقدت طوكيو الحكم قائلة إن القضية تم حلها بموجب معاهدة عام 1965 التي أدت إلى تطبيع العلاقات ، وأثارت العلاقات المتوترة المخاوف بشأن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتعزيز التعاون لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وتعهد يون ، الذي تولى منصبه في مايو الماضي، بإصلاح العلاقات الثنائية وزار طوكيو الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 12 عامًا كزعيم كوري جنوبي.

ويضغط يون لحل الخلاف في العمل الجبري من خلال خطة تم الكشف عنها هذا الشهر والتي بموجبها ستدفع مؤسسة عامة ، تمولها شركات كورية جنوبية ، تعويضات.

وتم الترحيب بالخطة في طوكيو لكنها واجهت رد فعل عنيف من بعض الضحايا ونواب المعارضة في كوريا الجنوبية ، الذين اتهموا يون بالاستسلام لطوكيو ودعوة القوات اليابانية للعودة إلى شبه الجزيرة الكورية.

وقال يون إن بعض الناس يسعون لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيج "القومية المعادية والمشاعر المعادية لليابان" دون تسميتهم ، لكن القيام بذلك كرئيس أمر غير مسؤول.

وكما أكد يون إن كيشيدا أخبره في القمة أنه سيؤيد اعتذارات اليابان السابقة عن الفظائع التي ارتكبت في زمن الحرب ، بما في ذلك إعلان عام 1998 الذي يركز على الحكم الاستعماري، مضيفًا أن الوقت قد حان الآن للجارتين لتجاوز الماضي.

وقال "العلاقة ليست علاقة محصلتها صفر حيث يكسب أحد الأطراف ويخسر الطرف الآخر الكثير، يمكن ويجب أن يكون فوزا للطرفين".

وقال إن العلاقات الأفضل ستساعد في بناء سلاسل إمداد مستقرة في الصناعات عالية التقنية مثل أشباه الموصلات من خلال ربط تكنولوجيا التصنيع في كوريا الجنوبية بميزة اليابان في المواد وقطع الغيار والمعدات.

ودعت الولايات المتحدة إلى تعاون ثلاثي أكبر مع حليفيها الآسيويين الرئيسيين بشأن الأمن الاقتصادي.

وفي إطار متابعة القمة ، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء إنها قامت بتطبيع اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية يعرف باسم "GSOMIA" مع طوكيو لتعزيز التعاون الأمني ​​الوثيق بشأن كوريا الشمالية.