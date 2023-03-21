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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يحذر الصين: أي وقف لإطلاق النار لا يحترم سيادة أوكرانيا مرفوض

الناتو والصين
الناتو والصين

حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، الصين، اليوم الثلاثاء، على مراعاة شروط أوكرانيا للسلام مع روسيا.

 

وأبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره الصيني، شي جين بينج، أنه منفتح على مناقشة خطة السلام الصينية المكونة من 12 نقطة، والتي تتضمن دعوة للحوار واحترام السيادة الإقليمية لجميع الدول.

 

وقال ستولتنبرج: “على أوكرانيا أن تقرر ما هي الشروط المقبولة لأي حل سلمي”، مشيرًا إلى أن الصين فشلت في إدانة غزو موسكو.

 

وأضاف: “لذلك تحتاج الصين إلى البدء في فهم وجهة نظر أوكرانيا والتعامل مباشرة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي إذا كانت تريد أن تكون جادة بشأن السلام”.

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وأوضح ستولتنبرج، أن “خطة السلام الصينية تضمنت بعض العناصر الإيجابية، بما في ذلك التأكيد على السلامة النووية وحماية المدنيين وسلامة الأراضي”.

 

وقال: “أي وقف لإطلاق النار لا يحترم سيادة أوكرانيا سيكون فقط وسيلة لتجميد الحرب ولضمان أن روسيا يمكن أن تعيد تشكيل نفسها وتجمع نفسها وتعيد الهجوم”.

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