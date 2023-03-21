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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة من الإدارة العامة للوحدات تتفقد وحدة الطب الرياضي بأسوان

صدى البلد

قامت اليوم الثلاثاء  لجنة من الإدارة العامة للوحدات بتفقد وحدة الطب الرياضى بأسوان برئاسة أحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة للوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة وعضوية كلا من محمد عبد الله ومصطفى حمدى .

جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن تطوير منظومة الطب الرياضى بالمحافظات ومتابعة سير العمل بها وبناء على موافقة الدكتور احمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضى 

بدأت اللجنة أعمالها بلقاء الدكتور ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان  أعقبها زيارة الوحدة وكان فى استقبالها سعد خليفة وكيل المديرية للرياضة ومحمود عفيفى مشرف الوحدة وتم خلالها متابعة أعمال الوحدة بعد تطويرها وحصر كافة الأجهزة بالوحدة بعد توفير مبلغ ٥٠ الف جنيه لصيانة الأجهزة واستكمال باقى أعمال التطوير بها لتقديم خدمات للرياضيين والمترددين عليها فى مجال الإصابات والتأهيل الرياضى بالمحافظة.

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