رسميا .. 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل.

وكان الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض، أمام نادي القطن الكاميروني، بأربعة أهداف دون رد في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بينما وقع الهلال السوداني في فخ التعادل أمام صن داونز بهدف لكل فريق ليبقي على آمال الأهلي في الصعود من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حال الفوز على الهلال السوداني في لقاء الجولة الأخيرة.

ترتيب مجموعة الأهلي:

1- صن داونز برصيد 11 نقطة

2- الهلال السوداني برصيد 10 نقاط.

3- الأهلي برصيد 7 نقاط.