عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني

صدى البلد

حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في لقاء الهلال السوداني يوم 1 إبريل المقبل.

وكان الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض، أمام نادي القطن الكاميروني، بأربعة أهداف دون رد في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بينما وقع الهلال السوداني في فخ التعادل أمام صن داونز بهدف لكل فريق ليبقي على آمال الأهلي في الصعود من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حال الفوز على الهلال السوداني في لقاء الجولة الأخيرة.

ترتيب مجموعة الأهلي:
1- صن داونز برصيد 11 نقطة

2- الهلال السوداني برصيد 10 نقاط.

3- الأهلي برصيد 7 نقاط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعذر رؤية هلال شهر رمضان من داخل مرصد حلوان

غدا المتمم لـ شعبان.. السعودية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

موافقة بورسعيدية.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن مباراة المصري بكأس الرابطة

شاهد.. رؤية هلال رمضان | بث مباشر الآن

مفاجأة| الزوج القاتل فتح الغاز وتسبب في وفاة زوجته وبناته بطنطا.. والمتهم يحاول إنهاء حياته

نظرة مستقرة.. بيان عاجل من وكالة موديز بشأن التصنيف الاقتصادي للإمارات

الحق اشتري هدية عيد الأم.. انخفاض هائل في أسعار الذهب بعكس المتوقع

ترشيحاتنا

هتلعب بمين بعد كده؟|كولر يطالب بالتخلص من 5 نجوم بينهم ثنائي مفاجأة

رسميا.. حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن وباء جديد يعادل السلاح النووي |تفاصيل

عمر ربيع ياسين يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير الاهلي

بيان عاجل من أمريكا بشأن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات

50 ألف مشجع في مباراة الهلال.. الأهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الأمنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرفش ينطق أسماء الوزراء.. مذيع أمريكي في موقف محرج

مسئولو المنظمات الدولية في حفل التشغيل التجريبي لـ 3 مراكز إصلاح وتأهيل|شاهد

قبل انتهاء عيد الأم.. 6 أمور مهمة يجب عليك معرفتها

مشروب أساسي في رمضان يقلل وزنك ويقضى على الدهون

فيديو

ماذا يحدث لأسعار الدولار والذهب بعد اجتماع الفيدرالي؟.. فيديو

كانوا هيتجوزوا خلاص .. تفاصيل مؤلمة في حادث مصرع طبيب وخطيبته..فيديو

أختارت ممثلة أخري..إجابة صادمة من درة عن دينا الشربيني وريهام حجاج وياسمين صبري

هل استعان برونالدو؟| تفاصيل وكواليس برنامج رامز جلال في رمضان 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

مني أحمد

الفكرة

نهال علام

كتف في كتف

دينا أحمد علي

تمكين المرأة بالتحول الرقمي

هند عصام

عيد الأم أصله فرعوني

هشام عصام

ليلة الرؤية

اﻟﻤﺰﻳﺪ