بـ 16 طائرة مسيرة.. هجوم روسي كبير على العاصمة الأوكرانية|تفاصيل

أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 8 مسيرات روسية من طراز شاهد كانت متجهة نحو العاصمة.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة روسية من أصل 21 أطلقتها روسيا من جهة الشمال.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أن روسيا شنت هجوما مكثفا بالمسيرات وبعضها كان في طريقه للعاصمة كييف.

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن مسؤول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن كييف تستعد لهجوم مضاد في لوجانسك وزابوريجيا لقطع الاتصالات البرية مع القوات الروسية من شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المصدر، أن روسيا تعتقد أن الهجوم الأوكراني الرئيسي سيحدث في منطقتي لوجانسك وزابوريجيا ، مشيرة إلي أن القوات المسلحة الأوكرانية ستحاول تدمير الجسر البري المؤدي إلى القرم.

وأضافت: "المسؤول واثق من أن كييف ستستخدم الأسلحة الغربية في مايو"، مؤكدة أن دول الناتو سلمت حوالي 500 دبابة وناقلة جند مدرعة إلي أوكرانيا.

وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيبدأ بحلول مايو.