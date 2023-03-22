تجنبوا الاستغلال.. بيان عاجل من الصين لدول العالم بشأن الولايات المتحدة

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، دول المنطقة أن تظل يقظة وتتجنب الإكراه والاستغلال من قبل الولايات المتحدة.

وأضافت الخارجية الصينية في بيان لها اليوم، أن الولايات المتحدة تواصل تعميم مفهوم الأمن القومي بهدف الحفاظ على هيمنتها، لافته إلى أن واشنطن تجبر بعض الدول على تطويق واحتواء الصين حتى على حساب مصالح حلفائها.

وأشارت الخارجية الصينية إلى أنها ستواصل بحزم حماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية.

وعلى جانب آخر، قالت الخارجية الصينية في بيانها، إن رئيسا الصين وروسيا توصلا إلى العديد من التوافقات والتعاون بين الجانبين استراتيجي وموثوق، لافته إلى أن الرئيسان وقعا بيانا مشتركا بشأن قضية أوكرانيا.

وأشارت الوزارة الصينية إلى أن الجانب الروسي جدد التزامه باستئناف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن والصين تقدر ذلك.

كما أدانت وزارة الخارجية الصينية، التصريحات غير المسؤولة لبعض القادة الإسرائيليين، ودعت الجانب الإسرائيلي لتخفيف التوتر.